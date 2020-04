Darter Arjan Konterman uit Staphorst wil spelen tegen de besten van de wereld

In het dagelijks leven is Konterman tig-lasser. Maar fulltime darten, dat is zijn grote droom. Een jaar of tien geleden besluit hij om zich vaker aan de pijltjes te wagen. Al snel valt zijn buitengewone talent op. De pijltjes vallen zelfs zo lekker in het bord, dat Konterman besluit om naar de Q-school in Engeland te gaan.

Dartbond PDC telt 128 tourkaarthouders. Dat zijn de grote jongens in de dartswereld, zoals Michael van Gerwen. ,,Daar vallen er zo’n 30 per jaar van af”, vertelt Konterman. ,,De beste 30 van de Q-school stromen dan in. Als je niet bij de beste 128 zit, dan zit je in de Challenge Tour. Zie dat als de Keuken Kampioen Divisie in het Nederlandse voetbal. Daarin sta ik nu op plaats 8.”

Indrukwekkend

In Barnsley neemt hij het, door afzeggingen, op tegen de toppers. ,,Daar overleefde ik een ronde, waarna ik met 6-2 van Peter Wright verloor. Dat was best een ervaring. Wright is zeker geen kleine naam, want drie maanden daarvoor werd hij wereldkampioen. Het was indrukwekkend om tegen hem te spelen. Je weet dat je tegen iemand speelt die een heel goed niveau haalt. Je moet dan zelf echt héél goed zijn om kans te maken. In vrijwel alle legs heb ik een pijltje op een dubbel gehad. Het niveau is er dus zeker wel.”

Zijn stip aan de horizon is om het laswerk links te laten liggen en de pijltjes voorgoed in de rechterhand te nemen. ,,Daar wil ik naartoe, nu ik ervan geproefd heb. Het geeft een kick om bij die jongens te horen. Er zijn wel wat verdiensten, maar ik kan er nu niet van leven. Als ik door zou breken, is leven van darten mooi meegenomen. Daarvoor moet ik bij de top 64 van de wereld komen. Als je er eenmaal bij zit en tegen dat soort mannen speelt, gaat je niveau alleen maar verder omhoog. Ik speel tegen de 100 gemiddeld, dus ik ben qua niveau niet heel ver weg.”

