Darters van de Vrijbuiter promoveren naar de hoogste klasse

In de wedstrijd tegen Geleen die zaterdagmiddag om 13.00 uur in café de Vrijbuiter werd gespeeld had de ploeg, momenteel uitkomend in de overgangsklasse, aan een overwinning genoeg om niet meer ingehaald te kunnen worden. Die zege kwam er en met 6-4 was de wedstrijd eigenlijk ook al vrij snel beslist. Leferink: ,,We wonnen na de Round Robin (9-7) drie van de vier singelpartijen en twee van de vier koppels. Daarmee hadden we al zes van de maximaal tien haalbare punten binnen en was de winst in de pocket.”