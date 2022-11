Dash boekt eerste uitzege en is even uit de problemen, middenmoter BVC speelt eindelijk stabiel

Vrouwen

1A: Alterno - Dash 1-3

De zege bij Alterno was voor het Vordense Dash de eerste uitzege van het seizoen. Hoewel de ploeg van Michel Kuiperij het allesbehalve makkelijk had tegen de Apeldoornse hekkensluiter, was de zege cruciaal in de strijd tegen degradatie. In de eerste divisie A staat het ontzettend dicht bij elkaar dit seizoen, waardoor Dash dankzij twee zeges op rij opeens aansluiting vond met de subtop. Toch was Kuiperij niet tevreden. ,,Het positiefste was de uitzege, maar we speelden helemaal niet goed. Omdat ons niveau iets hoger ligt dan de tegenstander, wonnen we. Maar het was vier sets lang een worsteling.”

2B: WIK - SSS 0-4

WIK stond voor de zware taak punten af te snoepen van runner-up SSS, maar dat mislukte. Het was al de vijfde maximale nederlaag in negen wedstrijden voor de Steenderense ploeg, al maakte het wel iedere set minimaal twintig punten. Dus was het spel lang niet zo slecht als dat de uitslag deed vermoeden. Wel bleef het daarom op een degradatieplek staan. ,,Nee helemaal niet, we hebben eruit gehaald wat erin zat. Het is op de beslissende momenten dat we de verkeerde keuzes maken, dat er dan wat spanning optreed. We moeten ook niet vergeten dat een hoop speelsters vorig jaar nog in de eerste klasse speelden, maar het zit eraan te komen dat we in dit soort wedstrijden wel punten gaan pakken“, aldus trainer Jorik Roelofsen.

2B: Gemini - VCV 1-3

Ook Gemini-trainer Jan van Uitert was niet tevreden. Zijn Borculose ploeg hield een punt over aan het duel met subtopper VCV. Volgens Van Uitert hadden het er echter minimaal twee moeten zijn, want hij zag hoe zijn ploeg een setpoint verkwanselde bij een 1-2 achterstand in sets. ,,We hadden gewoon twee punten moeten hebben, en eigenlijk vind ik zelfs dat we hadden moeten winnen. We speelden immers een goede wedstrijd. Ik vind ook dat er duidelijk een stijgende lijn in ons spel zit, maar we moeten leren op de juiste momenten toe te slaan. Daar zie je aan dat we nog niet heel ervaren zijn op dit niveau, en dat de tegenstander de fouten die daaruit onstaan dan afstraft.”

Mannen

2B: BVC - Heyendaal 3-1

In de strijd om uit de degradatiezorgen te blijven deed de Barchemse middenmoter BVC uitstekende zaken, met een zege op directe concurrent Heyendaal. Trainer Gerard Janszen zag zijn ploeg de gehele wedstrijd stabiel spelen, iets wat eerder dit seizoen nog weleens een probleem was. ,,Dan kregen we een dipje, en daar kwamen we dan moeilijk uit. Ondanks dat we de derde set nipt met twee punten verschil verloren, bleven we in de wedstrijd. Volleyballen hoef ik ze niet meer te leren, dus het gaat er vooral om dat ze het hoofd goed hebben staan. Dat was deze wedstrijd zeker het geval.”