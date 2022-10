Dash boekt eerste zege van het seizoen, mannen en vrouwen Avior apen elkaar na

goalball Goalball wordt in Zwolle in de etalage geplaatst: ‘Het is een sport voor iedereen’

Met een vreugdesprongetje en een grote glimlach stapt Suleima Luciano het veld in. De speelster van Goalball Zwolle is een opvallende verschijning in het internationale toernooi, dat in sporthal Het Anker in Zwolle wordt afgewerkt. ,,Goalball is zo’n mooie teamsport waarbij het draait om aanvallen, verdedigen, tactiek en snelheid. Dat willen we laten zien”, zegt Luciano.

16 oktober