Dash hervat competitie met cruciale wedstrijd

OKT VOLLEYBAL Apeldoorn­se Celeste Plak: Het vuur is terug bij Oranje

8 januari Als Celeste Plak gaat serveren voor Oranje gaat er een siddering door het publiek. Zo hard slaat de 24-jarige Apeldoornse ‘supersub’ de bal het volleybalveld in. Maar ze komt net terug van een achillespeesblessure waardoor bondscoach Caprara haar nog spaart. ,,Ik zou nog graag meer inzetbaar zijn dan momenteel kan", zei Plak na de 3-0 zege op Bulgarije, waar ze in de derde set een paar punten meespeelde. ,,Maar het vuur is terug in dit team.”