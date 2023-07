Daventria-vrouwen verrassen met directe terugkeer naar hoogste teamniveau

,,We gaan voor het podium zei ik. En dan melden we ons daarna af voor de play-offs”, sprak Daventria-teamleider Sanne van Rossum opmerkelijk. ,,Als je meedoet aan de play-offs, heb je het programma van het NK teams. Wij zijn krap bezet, dus dan hebben we sommige onderdelen niet ingevuld. Dan is promoveren amper mogelijk.”

De promotie was volgens haar dan ook wel enigszins fortuinlijk, want de eerste van in totaal drie competitiewedstrijden telde vanwege noodweer niet mee. Een voordeel voor Daventria, dat zondag eindelijk alle onderdelen goed bezet had. ,,We hadden ook wel geluk dat we de juiste onderdelen hadden waarop wij sterk zijn, want niet elke competitiewedstrijd heb je dezelfde onderdelen. Het viel eigenlijk precies goed voor ons. Nu hebben we een jaar om erover na te denken hoe we alle onderdelen bezet gaan krijgen bij het NK teams.”