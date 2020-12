De Adelaar wil een eigen buiten wielerbaan en richt pijlen op de jeugd in Apeldoorn - met hulp van grote profploeg

Wielervereniging De Adelaar uit Apeldoorn wil een eigen, gesloten buitenbaan en aantrekkelijker worden voor de jeugd. Dat past in het plan van de club om de gele trui te krijgen in het samenwerkingsverband met Team Jumbo-Visma.

De Adelaar verstopt haar ambities niet. Guido Willemsen, ploegleider van het Merida Adelaar Development Team, zegt dat de gemeente Apeldoorn heeft ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een eigen buitenbaan. ,,Er zijn diverse opties maar wij zitten op dit moment als vereniging nog even in de wachtkamer.’’

De Apeldoornse wielervereniging heeft als tweede club van het land - na TWC Maaslandster uit Landgraaf - de witte trui ontvangen van Team Jumbo-Visma. Dat is het symbool van de samenwerking, via de vervolgstappen bolletjestrui en gele trui krijgt het partnership meer kracht.

Jacht op de gele trui

De gele trui binnenhalen, dat is het streven voor Willemsen en zijn team. ,,Wij weten dat dit er in zit. We zullen een volwaardig programma moeten draaien met ons developmentteam, met gediplomeerde trainers. Daar zijn we al hard mee op weg. Die eigen buitenbaan is ook een stap in de goede richting.’’

Team Jumbo-Visma wil wielerploegen bij hun ontwikkeling helpen met het delen van kennis en expertise. De Adelaar werd een jaar geleden met zes andere verenigingen benaderd om mee te denken over een ontwikkelingsplan. Dat paste uitstekend in het straatje van de club, stelt Willemsen. ,,We waren al bezig met het professionaliseren van onze jeugdafdeling. In het plan dat er nu ligt kun je in drie stappen naar het hoogste samenwerkingsniveau groeien.’’

Volledig scherm vlnr Buddy Wensink (jeugdvoorzitter Adelaar), Marjelle van Wijk (partner manager Team Jumbo-Visma), Guido Willemsen (ploegleider de Adelaar) en Jaap van Hulten (directeur Team Jumbo-Visma Academy) © ARTV De Adelaar

In de eerste fase is De Adelaar verplicht om meerdere evenementen te organiseren. In februari wordt een trainingskamp opgezet voor de jeugd. Ervaring met fietsen is daarvoor niet noodzakelijk. ,,Het is juist de bedoeling dat we jeugd uit het voortgezet onderwijs in aanraking laten komen met fietsen. Er komen topwielrenners langs, als gasttrainer. We hopen op aanwas en nieuwe talenten, die hopelijk via ons developmentteam doorgroeien naar het ontwikkelingsteam van Jumbo-Visma”, zegt Willemsen.

De Adelaar heeft al ervaring opgedaan met het trainen van de jongste jeugd, nu wordt via trainingen op scholen - als vervanging van de gymlessen - ingezet op de oudere jeugd. ,,We zoeken naar sportieve jongens en meisjes rondom Apeldoorn die een keer willen komen meetrainen. Het betekent dat we veel vrijwilligers nodig hebben. Ook voor de opvolging, want het is de bedoeling dat er veel jeugd blijft hangen. Gelukkig vinden we steeds meer mensen die mee willen werken. Niet alleen ouders van renners. Want als je daarvan afhankelijk bent raak je ze kwijt als de kinderen doorstromen, of stoppen.’’

De Adelaar heeft de eerste workshops met de collegaverenigingen en Jumbo-Visma achter de rug. Willemsen is er enthousiast over. ,,We hebben een dag gehad met alle ploegleiders, een dag met onze trainers en talenten over voeding en centrale trainingen.’’ Op weg naar de gele trui kan de aanleg van de buitenbaan een enorme zet in de goede richting zijn.