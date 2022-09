De amateursport ontwaakt, ook volleyballers pakken de draad weer op voor hopelijk een normaal seizoen

Korfbal Duel van Sparta haalt het einde niet, grillig Rood-Wit wint van Zwart-Wit

Unitas keerde op het veld terug in de hoofdklasse, maar beleefde daar tegen Dalto weinig plezier aan. „Het was geen lekkere start van de competitie, we zijn niet echt in de wedstrijd geweest om er iets van te maken’’, zei coach Marc Houtman. Unitas leek na rust aan te kunnen haken, maar bij 11-9 was de koek op. „We waren niet goed, de gedrevenheid was minder aanwezig. We maakten te weinig overtuigende acties om ons goed vrij te spelen en het rendement was om en na bij 10 procent. De makkelijke kansen verzilverden we niet. Ook verdedigend kunnen we collectief meer brengen. We kwamen op alle fronten onvoldoende voor de dag. Misschien had de uitslag iets kleiner uit kunnen vallen. We moeten ons niveau halen, ben je niet goed, dan zul je geen wedstrijd winnen in deze poule.”

11 september