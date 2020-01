De amateurvoetballers beginnen weer: WWNA kan direct een prijs pakken

Sportagenda Apeldoorn/VeluweEindelijk weer een ouderwets gevulde sportagenda. Daar waar de meeste zaalsporters al weer even bezig zijn, begint het jaar voor de amateurvoetballers komend weekend ook weer echt. Met onder meer een derby in Zeewolde en een mogelijke prijs voor WWNA.

CSV Apeldoorn is niet echt lekker het jaar 2019 uitgegaan. De eersteklasser won de laatste vier wedstrijden voor de winterstop niet. Beginnen met een overwinning tegen het laag geklasseerde Go Ahead Kampen is dus bijzonder welkom, ook om in ieder geval niet naar onderen te hoeven kijken.

In Zeewolde staat een interessante krachtmeting tussen het nieuwe (Zeewolde) en het oude land (Rood-Wit’58) op het programma. Vooral voor Rood-Wit is het belang groot, want bij een zege klampt het weer enigszins aan bij de ploegen boven de nacompetitiestreep.

WWNA kan zondag, zes weken na de eerste poging, dan toch eindelijk de eerste periodetitel winnen in de vierde klasse F. Dit keer is er geen sprake van mits of maar, een overwinning in eigen huis tegen Sportclub Deventer volstaat.

Niet alleen de voetballers beginnen weer, ook de tafeltennissers pakken hun batje weer op. De mannen van De Brug beginnen de voorjaarscompetitie zaterdag met een thuisduel tegen Hercules 2.

Tot slot nog twee teams die een mooie uitdaging aangaan. Vrijdagavond speelt Futsal Apeldoorn in eigen huis tegen de koploper in de eredivisie, het Amsterdamse ASV Lebo. De vrouwen van Dynamo treffen ook een topper. Volgens coach Michael Beugelsdijk willen zijn meiden laten zien ook met de topploegen mee te kunnen. Zaterdag kunnen zij dat laten zien tegen nummer twee VCN.

Het volledige sportprogramma:

VOETBAL

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders vermeld)

Derde divisie: DVS’33 – Ajax, Excelsior’31 – VVOG, Sparta Nijkerk – SteDoCo (15.00).

Hoofdklasse B: Urk – SDC Putten (15.00), Swift – NSC Nijkerk.

1D: DFS – Nunspeet, DZC’68 – Hierden (15.00), CSV Apeldoorn – Go Ahead Kampen (15.00).

2H: ASV Dronten – FC Horst.

3A: Eerbeekse Boys – ESA (15.00).

3B: Zeewolde - Rood-Wit’58, AGOVV – Stroe (15.00), Zwart Wit’63 – VVOP, Advendo’57 – Teuge.

3C: Hulshorst – Oene, Elspeet – Hatto Heim.

4C: Prins Bernhard – SDS’55, Vierhouten’82 – Ede/Victoria (15.00), Fortissimo – EFC’58 (15.00).

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

2J: Wijhe’92 – WSV, Columbia – Schalkhaar.

3B: Diepenveen – Albatross, Robur et Velocitas – Warnsveldse Boys (14.30).

4F: Klarenbeek – ZVV’56, Beekbergen – TKA, WWNA – SC Deventer, Groen Wit’62 – Apeldoornse Boys (14.30), Loenermark – Victoria Boys (14.30).

5F: V en L – Wissel.

Vrouwen

1C: Victoria Boys – RKVV Velsen (zo 14.00).

BILARTEN

Eredivisie Driebanden: Bousema – A1 Biljarts (zo 13.00)

HANDBAL

Mannen Hoofdklasse: V en S – Achilles (za 19.45).

KORFBAL

Overgangsklasse B: AVO – De Meeuwen (za 18.10), OWK – Unitas (za 20.15).

1B: Quick’21/Vlug en Vaardig - KV Apeldoorn (za 19.20).

1D: Antilopen – Dindoa (za 19.30).

2C: DOS/WK – Hellas’63 (za 20.15).

2D: Rheko – Sparta Nijkerk (za 18.30).

TAFELTENNIS

3e divisie G: De Brug – Hercules 2 (za 15.00).

VOLLEYBAL

Mannen

Eredivisie: Dynamo – Taurus (za 20.00).

Vrouwen

Eredivisie: Talentteam – Alterno (zo 14.30).

Topdivisie: Dynamo – VCN (za 16.30).

WATERPOLO

Mannen

Derde divisie C: Aquapoldro – VKC’03 (za 19.40), Nunspeet – Deltasteur (19.25).

Oost, eerste klasse A: Triton Putten – De Houtrib (za 18.15).

Vrouwen

Oost, eerste klasse A: IJsselmeeuwen – Aquapoldro (za 18.15), Nunspeet - Proteus (za 20.30).

ZAALVOETBAL