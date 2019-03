De beker blijft voor Landstede Basketbal buiten bereik

Het was met 1500 toeschouwers een volle bak, zondagmiddag in het Theater van de Sport. De finalisten Landstede en Leiden hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. Noah Dahlman opende de score, het antwoord van Leiden volgde snel. Na een bommetje van Clayton Vette bij 18-18 nam de lijstaanvoerder van de eredivisie voor het eerst de leiding.

In het tweede kwart bleef het aanvankelijk een ‘puntje puntje duel’, waarbij de Zwolse ploeg vooral afhankelijk was van Noah Dahlman. De Amerikaan tekende in de eerste helft voor 17 punten en eindigde op 23 punten. Landstede keek in het tweede bedrijf wel continu tegen een achterstand aan.

Na de hervatting kwam daar verandering in toen de 44-43 voorsprong op het bord kwam. Nadat Ralf de Pagter naar de grond ging na een elleboogstoot was er de uitsluiting voor Kenneth Simms. Leiden ging vanaf dat moment echt als team spelen en nam langzaamaan het initiatief. De slecht van afstand schietende Zwollenaren (3 op 17 bij de driepunters) zagen nadien geen kans het duel te laten kantelen. Landstede was kansloos in het laatste kwart.

,,We zijn op waarde geklopt door een betere tegenstander”, reageerde een ontgoochelde Zwolse coach Herman van den Belt. De Zwollenaren speelden voor de vierde keer in de bekerfinale (na 2005, 2013, 2017), maar wonnen nog nooit.