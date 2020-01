De bravoure is terug bij Alterno

waterpolo Swol 1894 verovert tweede punt in eredivisie

De Zwolse waterpolovrouwen hebben hun tweede punt op het hoogste niveau in de wacht gesleept. In Krommenie werd De Ham op 16-16 gehouden, door een treffer in de slotseconde van Elsemiek Sevenich. ,,We lopen nog geen polonaise'', lachte coach Mieke van der Sloot.