De cross is nog altijd het terrein van Johan Kats: ‘Ik blijf voorlopig nog wel even lopen’

motorsport Aegerter bezorgt Ten Kate Racing uit Nieuwleu­sen de twaalfde wereldti­tel: ‘We hebben het fantas­tisch gedaan’

De twaalfde wereldtitel voor Ten Kate Racing uit Nieuwleusen is een feit. De Zwitser Dominique Aegerter bekroonde zaterdag een fantastisch seizoen drie races voor het einde met de mondiale titel in de Supersport-klasse. Daarvoor was een vierde plaats tijdens de eerste race in Indonesië voldoende.

11:22