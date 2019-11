De Dynamo-diesel is op toeren

Dynamo lijkt langzaam maar zeker op stoom te geraken. In het begin van de competitie was het nog even zoeken en dreigde het schrikbeeld van afgelopen seizoen. Toen speelde Dynamo zich pas op de laatste speeldag veilig in de topdivisie. Het lijkt intussen alweer lang geleden. Met twee keer een 3-0 overwinning – een week eerder werd Sudosa in het minimale aantal sets geklopt – meldt Dynamo zich in het linkerrijtje.