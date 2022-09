De eerste sportagenda van het nieuwe seizoen: hockey, korfbal en waterpolo beginnen weer

wielrennen Vermelt­foort ook de sterkste in Ronde van de Achterhoek, Bloem vierde

Nadat hij eerder dit jaar al de Ronde van Overijssel won, was sprinter Coen Vermeltfoort (34) zondag ook de sterkste in de Ronde van de Achterhoek. De Brabantse sprinter van VolkerWessels, die opgroeide in het Overijsselse Schuinesloot, was in Aalten de beste in een massasprint.

28 augustus