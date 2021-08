De Graafschap herhaalt: supporters moeten zitten, óók op de staantribune

VIDEO Geen grote bek, geen stoere woorden, het is de rust van moeder Caroline die ‘gouden’ Niek Kimmann opzoekt

4 augustus Geen grote bek, geen grote woorden op sociale media. Nee, Niek Kimmann (25) is enkele dagen na zijn gouden olympische race in Tokio terug in Nederland, in de woning van zijn moeder. De vrouw van wie de sporter de rust heeft die hij uitstraalt. ,,Ik heb die rust van haar zo nodig.”