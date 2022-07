De grootste tegenstander van Fleur Huls huist in haar hoofd: ‘Van mijzelf moet alles altijd goed gaan’

Op de eerste afstand bij het NK baan in Rijssen slaat Huls meteen toe. Haar antwoord op de vraag of het seizoen daarmee geslaagd is, als ze vrijdag aan het eind van de dag de gouden plak voor de winst op de 200 meter omgehangen heeft gekregen, is veelzeggend. ,,Dat hangt van morgen af. Daar kan ik nu nog niet veel over zeggen. Er zijn immers nóg meer titels te halen.”