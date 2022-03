De halve marathon van Harderwijk beleefde een vlekkeloze herstart, maar ‘wat was het zwaar’

VIDEO Oudgedien­de Jan van ’t Ende is nu voorzitter bij WSB in Apeldoorn: ‘Ik voel hoe kwetsbaar het allemaal is’

Wanneer hij na een bestuursvergadering het hek van honk- en softbalvereniging WSB in Apeldoorn op slot draait, maakt voorzitter Jan van ’t Ende (66) zich wel eens zorgen. ,,Dan voel ik hoe kwetsbaar het allemaal is. Het is een heel dun lijntje van vrijwilligers waar de club op draait.”

12 maart