De 'Halve van Nunspeet’ levert weer een recordregen op ondanks de kou en de wind

korfbal Unitas verzuimt in eerste promotie­wed­strijd de genadeklap te geven, maar wint wel van Mid-Fryslân

Unitas won in Grou weliswaar de eerste wedstrijd om promotie naar de Tussenklasse met 17-19, maar de ploeg van trainer Marc Houtman liet de deur voor tegenstander Mid-Fryslân door het kleine verschil nog wel op een kier staan. ,,Win je met zes punten dan geef je een tik, nu zullen ze balen maar blij zijn dat het verschil maar twee punten is", was de conclusie van Houtman. Zaterdag is de return.

30 maart