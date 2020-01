De Lange Mannen in Siberië: sightseeing en trainen in Novosibirsk

BlogDinsdagmiddag (Nederlandse tijd) spelen de volleyballers van Dynamo in het verre Novosibirsk de heenwedstrijd in de achtste finale van de CEV-Cup tegen Lokomotiv. In een blog houden wij je op de hoogste van de ontwikkelingen: van de reis tot de wedstrijd zelf, met verschillende wetenswaardigheden over de tegenstander van dinsdag.

Maandag 27 januari, 19:00 uur (lokale tijd)

Na een korte nachtrust in de ochtenduren in het Double Tree Hilton Hotel waar Dynamo verblijft, heeft het kennis kunnen maken met Novosibirsk met een opwarmwandeling in de vrieskou. Novosibirsk, gesticht in 1893, is na Moskou en Sint Petersburg de grootste stad van Rusland met ruim 1,6 miljoen inwoners. De stad ligt in het grotendeels lege Siberië, op zo'n 3.500 kilometer van Moskou waar een landklimaat heerst en de winters dus koud zijn.

Inmiddels is Dynamo begonnen aan de voorbereiding op het duel, dat morgenavond om 19.00 plaatselijke tijd begint (13.00 uur in Nederland). Maandagavond staat een training op het programma. Dynamo treedt aan in de SKK Sever hal, waar drieduizend toeschouwers een plekje kunnen bemachtigen.

Maandag 27 januari, 14:00 uur (lokale tijd)

Een foto-update van Dynamo vanuit een licht besneeuwd Novosibirsk.

Maandag 27 januari, 9:30 uur (lokale tijd)

Iets na drie drie uur 's nachts Nederlandse tijd, met opnieuw een kleine vertraging, is de selectie van Dynamo aangekomen op de eindbestemming: Novosiborsk. Met een temperatuur van min tien vallen de omstandigheden alleszins mee, normaal is het in januari nog een stukje kouder in deze regio.

Dynamo Apeldoorn op weg naar Novosibirsk. De spelers doden te tijd bij de overstap op het vliegveld van Moskou.

Zondag 26 januari, 23:00 uur (lokale tijd)

Na een vlucht van ruim drie uur kwam het gezelschap van Dynamo aan op het vliegveld van Moskou, waar gewacht moest worden op het tweede deel van de vlucht naar Novosibirsk. In tegenstelling tot eerdere berichten is Dynamo met 21 mensen afgereisd. Rik van Solkema is achtergebleven in Apeldoorn, om daar met fysiotherapeut Twan Verboom verder aan zijn herstel te werken.

Zondag 26 januari, 18:15 uur

De SU2155 is vertrokken vanaf vliegveld Düsseldorf. Met een klein half uur vertraging heeft de delegatie van Dynamo het luchtruim gekozen. Om circa half elf lokale tijd wordt de aankomst in Moskou verwacht voor de overstap naar Novosibirsk.

Dynamo reist met 22 personen naar Siberië. Het grootste deel van die groep bestaat uit spelers (13) en daarnaast reizen twee coaches, een verzorger, een scout, een manager en vier supporters mee.

Zondag 26 januari, 12:00 uur

Dynamo speelt tegen Lokomitiv Novosibirsk dank zij een dubbele 3-0 zege op Polonia London eind vorig jaar.

Dynamo stapt in de bus voor vertrek vanuit Apeldoorn naar het vliegveld van Düsseldorf. Om vijf uur vanmiddag kiest het Dynamo-gezelschap het luchtruim voor een vlucht naar Moskou. Een vliegreis van drie en een half uur. Daarna gaat het verder richting Novosibirsk. Na een vliegreis van nog eens ruim vier uur met Aeroflot, komt het gezelschap volgens planning om vijf over drie vannacht aan in Novosibirsk. Het is daar dan op dat moment vijf over negen in de ochtend. Hallo, jetlag!