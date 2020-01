De Lange Mannen naar Siberië: eerste halte Düsseldorf

Volleybal­sters Dynamo verzuimen bekerfina­list VCN pootje te lichten

11:47 De volleybalsters van Dynamo hielden aan het duel met VCN in de topdivisie slechts één schamel puntje over. Plus een bittere nasmaak, want er had zaterdag veel meer ingezeten voor de ploeg van trainer Michael Beugelsdijk.