De lat ligt letterlijk hoog bij Jumping Bathmen

De balken op het driedaagse concours Jumping Bathmen gaan rap de hoogte in. Drie jaar geleden kon je er bij wijze van spreken nog zelf overheen springen. Destijds was het concours een probeersel van de Twellose tweeling Marco en Koen Brinkman en de Welsumse tweeling Thom en Joost Siemerink. Hoe anders is dat nu. In de afsluitende Grote Prijs van morgenavond springen enkele topruiters met hun viervoeters over een hoogte van liefst 1.50 meter, waarmee de maximale hoogte is bereikt. Voor een nationale wedstrijd is die hoogte bijzonder.