De leiderstrui smaakt naar meer voor Apeldoornse mountainbikester Anne Terpstra

Mountainbikester Anne Terpstra heeft in het Canadese Mont-Saint-Anne haar leidende positie in het wereldbekercircuit uitgebouwd, ondanks haar zevende plek. Het betekent dat ze op 4 september in Italië sportgeschiedenis kan schrijven.

De oud-Apeldoornse zag dat haar directe concurrente voor de eindoverwinning, de Australische Rebecca McConnell, direct na de start in Canada een aanval inzette. Terpstra kon met moeite volgen, maar zag na één ronde al dat de Australische haar hand had overspeeld.

Lekke band

„Het was superwarm, maar ik voelde me er prima bij. Toen het ging regenen, bleef ik lekker rijden. Tot ik de keuze maakte in een afdaling een B-lijn te pakken, omdat het in de regen makkelijker zou zijn. Ik knalde alleen tegen een steen op en had direct een lekke band. Ik moest wisselen van wiel en dat kost altijd tijd. En ik kwam absoluut niet meer in mijn ritme. Dat vond ik pas weer aan het einde, waardoor ik toch nog zevende werd.ˮ

Een prettig bericht kwam snel daarna. McConnell werd slechts negentiende. Terpstra: „Goed nieuws voor mij natuurlijk. Ik had alleen niet op die steen moeten rijden. Anderzijds: dat overkomt iedereen wel een keer. Ik ben niet in paniek geraakt, werd toch nog zevende en heb nu een comfortabele voorsprong.ˮ

Constant seizoen

Op 4 september is de finale in het Italiaanse Val di Sol. Terpstra verdedigt een voorsprong van 64 punten op de Australische. Winst van de wereldbeker zou een absolute sensatie zijn: nooit won een Nederlander die prijs. „We gaan het zien. Die leiderstrui vandaag voelde gewoon goed. Dat was alleen al prachtig. Het geeft aan dat ik een constant seizoen rijd. Komende weken moet blijken of ik mijn goede vorm kan vasthouden.ˮ

Op 21 augustus is het EK in München, een week later staat het wereldkampioenschap op de agenda in het Les Gets (Frankrijk).