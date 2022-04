De Meeuwen wint eerste finale van SKF maar is er nog niet

korfbal zwolle Kamper korfbalder­by na vijf minuten al van alle spanning beroofd, Wit-Blauw is weer de sterkste

Volle tribunes, een paar vurige opstootjes en een torenhoge inzet. De Kamper korfbalderby had veel ingrediënten in huis voor een legendarisch duel, maar miste nu net het allerbelangrijkste bestanddeel: spanning. Wit-Blauw had eigenlijk maar vijf minuten nodig om DOS Kampen het laatste zetje naar de eerste klasse te geven: 35-23.

15:04