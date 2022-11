De Meeuwen zonder coach Willemsen onderuit, ‘unieke prestatie’ voor De Brug

volleybal VC Zwolle Topvolley­bal is eindelijk eens in sneltrein­vaart klaar: ‘We kunnen nog veel beter’

In de zevende wedstrijd van het seizoen timmert VC Zwolle Topvolleybal eindelijk een tegenstander in een mum van tijd de zaal uit. Peelpush heeft weinig tot niets in te brengen (3-0).

20 november