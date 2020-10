De Mezen geeft keeper geen clean sheet, 9-1

De Mezen had weinig moeite met Doetinchem (9-1). Het enige dat bleef hangen was dat de Harderwijkse hockeyers de nul niet hielden.

,,Het stond 8-0 in het laatste kwart en we wilden niet nog meer scoren, maar de nul houden voor Niels Kolk. Die jongen staat de laatste weken fantastisch te keepen en hield vorige week sinds lange tijd de nul. Dat gunden we hem ook, want dat is voor hem heel belangrijk”, sprak Robin Bunt.

Dat het niet lukte, moesten spelers zichzelf aanrekenen, vond de aanvoerder. ,,Wij vinden het lekker om te scoren en als we het dan zo simpel weggeven doordat we veel te ver van onze man staan te verdedigen, dan moeten een schuldgevoel hebben naar onze keeper. Het was ontzettend knullig en lullig voor Niels. Die was daar na afloop boos ook om.”

Verder was er geen enkele reden tot ontevredenheid bij de thuisploeg, die geen kind had aan Doetinchem. Teun Fennis zette De Mezen al heel snel op voorsprong en in het eerste kwart scoorden ook Sven Goedhart en Olivier van der Meijden (3-0).

Vier op een rij

Goedhart zorgde er met vier treffers op rij voor dat de Harderwijkers in het derde kwart op 7-0 kwamen. Bij 8-0 (Bart Schopman) werd de wedstrijd tien minuten stil gelegd voor een blessure voor de keeper van Doetinchem. Bunt: ,,Hij had op de training een bal tegen zijn hoofd gehad en last van een hersenschudding. Ze hadden geen tweede keeper mee, dus ging een veldspeler keepen.”

De Mezen toonde na de tegentreffer mededogen; alleen Bunt zelf scoorde nog uit een corner. Na een valse start met twee verliespartijen is De Mezen door de derde zege opgeklommen naar plek vijf.