De nieuwe Joma’s van Joey Jejanan wijzen AGOVV Futsal de weg

Waterpo­loërs De Reest blijven nipt overeind bij Deltasteur

De derby in de derde divisie tussen Deltasteur en De Reest is een prooi geworden voor de bezoekers uit Meppel. In Kampen werd na een ware doelpuntenregen op 16-18 afgesloten. ,,Het zat er zeker in, maar kwam er niet uit’’, sipte thuisspeler Erik van Dijk, die zich met zes doelpunten duidelijk onderscheidde.

3 april