De nummer laatst van Parijs-Roubaix komt uit Zwolle: ‘Ik heb niks doms gedaan’

De wedstrijd in Noord-Frankrijk werd al vroeg geopend. Nu het stof is neergedaald, blijkt dat de 119de editie van de ‘Hel van het Noorden’ de snelste editie ooit was. ,,Op het moment dat het brak, zat ik bij kopmannen als Van Aert en Van der Poel in de groep. In die groep werd volle bak gereden, maar het gat werd maar niet kleiner. Via de radio hoorde ik dat onder meer INEOS op kop van de eerste groep reed.”