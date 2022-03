‘De opmars van padel in Nederland is niet meer te stoppen’

De geïmproviseerde tribunes langs het ‘centre court’ zijn dubbeldik bezet. Het is vechten voor een plekkie langs de baan. Zeker als de finales afgewer kt worden. Het is nog geen Spanje of Mexico - landen waar padel bijna volkssport nummer één is en toernooien voor duizenden toeschouwers worden afgewerkt - maar dat padel in ons land in de lift zit is wel duidelijk. Diederik Meijntjes, met Peakz Padel gastheer van het NK – kijkt tevreden toe.