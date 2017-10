De oranje missie van Danique Kerkdijk

Het leven van een fullprof in Engeland, het kan Kerkdijk wel bekoren. ,,Ik heb het hier enorm naar mijn zin. Was na vorig seizoen echt aan iets nieuws toe, nieuwe uitdagingen, een nieuw avontuur’’, legt ze uit. Na zes jaar FC Twente en de eredivisie van het Nederlandse vrouwenvoetbal lonkte het hoogste niveau aan de andere kant van het Kanaal.

Investeren

,,Ik was direct verkocht toen ik eind vorig seizoen bij Bristol ging kijken. Een hele goede ploeg, waar echt gevoetbald werd. Ik paste daar goed bij. Van mij verwachten ze dat ik van achteruit nog meer voetbal breng. Geen lange passes, maar opbouwen. En ik wil me zelf verder ontwikkelen, in mezelf investeren.’’ Stapje voor stapje vooruit, stelt ze. ,,De trainer verwacht perfectie van me, de eisen liggen een stuk hoger dan in Nederland. Dat vind ik ook mooi. Je merkt direct in de wedstrijden dat het niveau veel hoger ligt, elk klein foutje in de laatste linie wordt direct afgestraft. Waar in Nederland een foutje nog wel eens hersteld kon worden.’’

Verlies

Daar kwam Kerkdijk in de eerste competitiewedstrijd al direct achter, vorig week. Bristol City ging met 6-0 ten onder tegen titelkandidaat Chelsea. ,,Al was die uitslag geflateerd, hoor. We hebben zelf ook veel grote kansen gehad, maar elke fout werd bij ons afgestraft. Chelsea is gewoon Champions League-niveau. Keihard. Maar we tonen wel lef om te voetballen.’’ Dat lef werd zaterdag in het tweede competitieduel beloond. Tegen Yeovil Town, een echte derby, werden drie punten gepakt. (1-0).

Tweemaal daags

Twee keer per dag trainen, het verschil is groot met Nederland. ,,Bij FC Twente trainden we vier keer minder in de week. Maar ik heb het goed opgepakt, had meer moeite verwacht. Ik ben nu fullprof en heb dan ook de volledige focus op het voetbal. Dat scheelt wel, je hoeft verder over niets in te zitten en kan dus rust pakken wanneer dat nodig is.’’

Oranje

,,Ik hoop zo snel mogelijk weer bij het Nederlands elftal te zitten. De selectie van het oefenduel met Denemarken haalde ik al, maar die wedstrijd ging niet door. Tegen Belgie heb ik niet gespeeld. Maar ik ontwikkel me hier in Engeland snel. Dat is in de selectie zit voelt al als een beloning voor al het harde werken dat ik doen. Ik moet hier laten zien wat ik kan. Natuurlijk is de concurrentie in de achterster lijn groot, maar hopen mag ik altijd.’’

Over de teleurstelling van het gemist EK in eigen land is ze inmiddels wel heen. ,,Natuurlijk was dat even slikken, maar ik had wel die andere mooie uitdaging met mijn transfer naar Bristol. Ik ben naar de finale geweest en heb de winst met de ploeg gevierd. Ik maakte er toch een beetje deel van uit.’’

Uitverkocht

Op 19 oktober oefent Oranje tegen Oostenrijk. Daarna staat de WK-kwalificatiereeks voor de deur, met 24 oktober het thuisduel tegen Noorwegen en 28 oktober thuis tegen Ierland. Beide duels zijn al stijf uitverkocht. Dat verbaast Kerkdijk niets.

,,Vrouwenvoetbal leeft enorm, heel bijzonder hoor. We verdienen het ook als voetbalsters, vind ik. Het is zo leuk, maar dat wisten wij natuurlijk al heel lang. In Nederland leeft het erg, maar ook in Engeland. Zeker in Bristol. Als ik boodschappen ga doen met medespeelsters worden we altijd herkend. Niet dat we niet over straat kunnen, want het respect is hier groot. Niemand valt je lastig. Maar iedere inwoner hier is Bristol-fan. Voor de clubs, mannen of vrouwen maakt dan niet uit.’’

Krachthonk