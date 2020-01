De raakvlakken en grote verschillen tussen motocrosser Van der Vlist en BMX’er Huisman

Trainen

Een KTM van 250cc of een BMX-fiets zonder cilinders. Het is een wereld van verschil en toch niet eens zo anders qua sport en sportbeleving. Want wanneer Shana van der Vlist (20) aan het woord is, roept BMX'er Ruby Huisman uit Hulshorst verschillende keren ,,Oh echt?" en ,,Cool, zo doe ik dat ook..." Qua training zijn beiden in de winter vooral bezig met kracht en fietsen.