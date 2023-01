De regiosport ontwaakt: de zaalsporten en rugby gaan weer van start

Nijkerkse Klompenhou­wer toont haar klasse en is voor de zestiende (!) keer Nederlands kampioen driebanden

Bij het driebanden bij vrouwen staat er al jarenlang geen enkele maat op de Nijkerkse Therese Klompenhouwer (40). Dat ze het NK in Sittard voor de zestiende maal won was dan ook allesbehalve een verrassing. Dat Klompenhouwer het in de finale lastig had tegen de Lelystadse Monique van Exter, was dat wel een klein beetje (30-25).

