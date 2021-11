De selectie is smal, maar de bravoure is terug bij de handballers van Achilles

Coronabe­smet­ting bij VoCaSa : streep door duel tegen Dynamo in Apeldoorn

De wedstrijd van de volleyballers van eredivisionist Draisma Dynamo tegen VoCaSa, die zaterdag om 20 uur gespeeld zou worden in de Topsporthal in Apeldoorn, is uitgesteld. Bij VoCaSa is er sprake van zeker één coronabesmetting.

12 november