De sport start weer volledig op, al blijft de onzekerheid nog wel even

Sportagenda Apeldoorn/VeluweDe afgelopen weken kwam de (amateur)sport al weer voorzichtig op gang, maar dit weekend is het echt weer volle bak sporten in de regio, nu ook voor de amateurvoetballers vanaf de eerste klasse de competitie weer van start gaat.

Spannend blijft het nog wel, want corona is weer aan een stevige opmars bezig en her en der in het land worden als gevolg van lokale besmettingen alweer wedstrijden afgelast. Tot dusverre gaat het regionale programma dit weekend nog wel volledig door. Laten we hopen dat het zo blijft.

Terug in de eerste klasse

Want er staan de nodige leuke duels op het programma. Wat te denken van de eerste wedstrijd van Columbia in de eerste klasse sinds 1992. De Apeldoorners waren oppermachtig in het afgebroken seizoen en verdienden daardoor een plek in de eerste klasse op zondag. De club begint met een thuisduel tegen Dalfsen.

Ook WWNA mag het een niveau hoger proberen en wel in de derde klasse. Voor de club uit Wenum-Wiesel is dit de eerste wedstrijd op dit niveau en dan gunde de KNVB de club ook nog een derby in eigen huis tegen Robur et Velocitas.

De derde divisie en hoofdklasse is al een aantal weken aan de gang en de meest opvallende start kent SDC Putten. De ploeg kwam in maart piepend en krakend tot stilstand, maar won in de nieuwe jaargang de eerste twee wedstrijden. Zaterdag wacht de club een serieuze test met het uitduel tegen SC Genemuiden.

Apeldoornse hegemonie

Ook de korfballers en de hockeyers zijn al een paar weken bezig, maar voor veel volleybalclubs begint de competitie dit weekend ook. In de vrouwenvolleybal staat de hegemonie van Apeldoorn dit seizoen op het spel in de topdivisie, nu Alterno een stapje terug heeft gedaan. Zij spelen nu op hetzelfde niveau als Dynamo, dat de competitie begint met een thuisduel tegen US 2 uit Amsterdam.

Het volledige sportprogramma:

VOETBAL

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders vermeld)

Derde divisie: VVOG – GOES, Stedoco – DVS’33, Sparta Nijkerk – Sportlust’46 (15.00).

Hoofdklasse B: SC Genemuiden – SDC Putten, De Dijk – NSC Nijkerk (15.00).

1D: DOS’37 – Nunspeet (14.45), Hierden – SVZW (15.00), DTS Ede – CSV Apeldoorn (15.00).

2H: FC Horst – VSCO’61.

3A: Dieren – Eerbeekse Boys, Teuge – ZZC’20 (15.00).

3B: Rood -Wit’58 – Hoevelaken, SKV – Zwart Wit’63 (15.00), AGOVV – Zeewolde (15.00).

3C: Elspeet – Swift’64, Hulshorst – Hatto Heim.

4C: EFC’58 – Barneveld, Prins Bernhard – Harskamp, Vierhouten’82 – Achterveld (15.00).

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

1E: Columbia – Dalfsen.

2J: Eendracht’30 – WSV.

3B: WWNA – Robur et Velocitas, Turkse Kracht – Albatross (14.30).

4F: Orderbos – Victoria Boys, Klarenbeek – Twello, Emst – ZVV’56, IJsselstreek – Beekbergen, Apeldoornse Boys – Groen Wit’62, De Gazelle – TKA (14.15), Loenermark – De Hoven (14.30).

5E: V en L – Batavia’90.

Vrouwen

1B: Be Quick’28 – Klarenbeek (za 11.45).

1C: Victoria Boys – De Tukkers (zo 14.00).

BILARTEN

Eredivisie Driebanden: Dallinga.com – A1 Biljarts (zo 13.00).

HOCKEY

Mannen

1D: GHBS – AMHC (zo 14.45).

2D: Mezen – Barneveld (zo 14.45).

Vrouwen

2D: Almelo – Apeldoorn (zo 12:45), Deventer – Ares (zo 12.45)

HONKBAL

Topklasse B: Bears – WSB (zo 15.00).

2C: Robur’58 – Centrals (zo 13.00).

KORFBAL

Overgangsklasse A: AVO – De Meeuwen (za 17.00)

Overgangsklasse B: Sparta Zwolle – Dindoa (za 15.30), Tweemaal Zes – Unitas (16.00).

1B: KV Apeldoorn – Amicitia (za 15.30).

2D: Revival – Sparta Nijkerk (za 15.30).

TAFELTENNIS

3e divisie F: Nijmegen – De Brug (vr 20.15).

VOLLEYBAL

Vrouwen:

Topdivisie: Apollo 8 (2) - Alterno (za 16.30), Dynamo - US 2 (za 16.30)

Mannen:

2e Divisie B: Dynamo 3 - VVH (za 13.30), SSS 3 - Alterno (za 16.00)