De stap naar de senioren is nog groot, maar Van Randtwijk pakt de ervaring mee

Mens en sport Heel vaak vallen, altijd weer opstaan. Maar nu is de Kampense inlineska­ter Bianca Roosenboom klaar voor de rest van haar leven

Bianca Roosenboom had nog wel langer doorgewild als inlineskater en marathonschaatser. Maar het lichaam van de 32-jarige Kampense geeft aan dat het klaar is. Zo simpel is het. ,,Ik ga het racen, de competitie en de spanning het meeste missen.” Op naar de rest van haar leven.

18 februari