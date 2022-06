De tranen vloeien als familie Leendertse afscheid neemt met degradatie: ‘Lastig om zo te eindigen’

Na de 16-15 nederlaag tegen NKC en dus degradatie uit de overgangsklasse, besluiten de korfballers van ASVD het feestgedruis van de tegenstander maar even aan zich voorbij te laten gaan. Op het terrein van DOS’46 in Nijeveen liggen er twee keurige velden naast elkaar en ASVD zoekt haar heil op het tweede veld. Een kringgesprek volgt, bedankjes en cadeautjes vliegen over en weer en ja, dan volgt ook de emotie. Terwijl dochter Jitte een huilende teamgenote om de nek vliegt en zelf ook in tranen uitbarst, zet vader Wilbert de zonnebril maar even op. En dat is niet omdat het zonnetje zo fel is.