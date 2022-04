De uitslagen van de regionale sportteams: Dynamomannen delen eerste tik uit, vrouwen Ares staan weer met lege handen en Triton lijkt niet meer te redden

KORFBAL

De Meeuwen moest even omschakelen na de zaalpromotie en trof Sparta Zwolle, waarvan al eerder op het veld gewonnen was. ,,Het was na de euforie onze mindset omzetten. We misten Laura van Winkoop die na een ingreepje niet getraind had en Jarin is met Jong Oranje naar het buitenland. We moesten de druk op Nic. en Ritola houden, maar het was matig”, zag coach Ruud Willemsen. De harde wind hielp niet mee, het was volgens de trainer een ouderwetse veldkorfbalwedstrijd. ,,Zij speelden een vervelend spelletje door in de aanval over elkaar heen te snijden om vrij te komen. Daar trad de scheids goed tegen op, dus moesten ze wat anders doen. Ik vond ons de hele wedstrijd beter, maar we konden niet weglopen.”

Overgangsklasse A: De Meeuwen – Sparta Zw. 15-14 (9-6). Scores De Meeuwen: Romy Bijsterbosch 4, Jasper Luitjes 3, Renske Arendsen 3, Dorinda Kleijer 2, Cornee IJssennagger 1, Ezra Bijsterbosch 1, Yoran Willemsen 1.