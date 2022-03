De uitslagen van de regionale sportteams: Nieuwe coach Tijsterman pakt met hockeyvrouwen Ares nog geen punten, Vrouwen Dynamo moeten vol aan de bak om play-offs te halen

KORFBAL

Hoofdklasse B

Unitas leek op weg naar een overwinning tegen Wageningen en stond 4 minuten voor tijd met 18-21 voor. ,,Maar toen viel het bij ons stil en zij maakten wel de goals. Een aantal konden we voorkomen. Als je gewoon mee scoort dan haal je de wedstrijd binnen, maar dat lukte nu niet’’, sprak coach Marc Houtman. De energie en intensiteit die hij dinsdag tegen HKC (30-18 nederlaag) miste in de duels, zag hij nu wel. ,,Dat was voor mij de bevestiging dat dit een incident was en dat het niet aan uit of thuis ligt. Daar zijn we niet van in de war geraakt.’’ Domper was het uitvallen van invalster Marleen Ruitenbeek met een knieblessure.

Wageningen – Unitas 22-21 (10-9). Scores Unitas: Daan Reijgersberg 5 Noah Bijsterbosch 4, Mark Kreikamp 3, Lara Kreikamp 3, Sabine Verhoef 2, Mike van Boven 2, Thomas Hoekstra 1, Marleen Ruitenbeek 1.