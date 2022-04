De uitslagen van de regionale sportteams: Vrouwen Ares staan weer met lege handen, Meeuwen moet omschakelen en Triton lijkt niet meer te redden

Houtzager-Kay­ser zet met tweede plaats in GP Lanaken opmars met groot talent voort, Schuttert skipt NK

Amazone Julia Houtzager-Kayser verkeert met haar merrie High Five in topvorm, getuige de tweede plaats in de driesterren Grote Prijs van het Belgische Lanaken. Het was al voor de derde keer in pakweg een half jaar tijd dat de combinatie op de tweede plek eindigde in een driesterren GP.

18 april