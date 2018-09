De Vries zegt de skeelersport vaarwel en prompt pakt Vormeer de winst

Futsal Apeldoorn tijdens debuut onderuit

12:43 De eerste wedstrijd in de clubgeschiedenis van Futsal Apeldoorn is afgelopen vrijdagavond in de Mheenhal verloren gegaan. FC Eindhoven bleek met 2-5 te sterk voor de fusieclub. De samenvoeging van WSV en PFC begon goed aan het duel, maar coach Youssef el Badey zag dat het daarna misging.