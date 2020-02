De zaterdag zit vol streekderby’s én twee titelduels bij het handbal

Sportagenda Deventer e.o.De liefhebber van derby’s in het amateurvoetbal komt zaterdag volop aan zijn trekken. In 4C is het namelijk ‘derby day.’ De handbalsters van Lettele hopen zaterdag daarnaast feest te kunnen vieren. De ploeg van trainer Ron Stege kan zich tegen ESCA-Handbal tot kampioen van de hoofdklasse kronen.

In november stonden Almen en Harfsen voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar. De streekderby eindigde destijds in een spectaculaire 3-4 zege voor Harfsen. Zaterdag kan Almen revanche nemen voor de nipte nederlaag. In Harfsen staat dan de tweede editie van de burentwist op het programma.

Het is niet de enige streekderby die zaterdag in 4C gespeeld wordt. Ook Gorssel en FC RDC staan immers tegenover elkaar. Diezelfde dag staan er ook twee gemeentelijke derby’s op het programma. Zo neemt Blauw Wit ’66 het in 4E op tegen SC Rijssen en staan de zondagverenigingen Raalte en Marienheem zaterdagavond al tegenover elkaar.

Ook op zondag worden er in het amateurvoetbal interessante affiches afgewerkt. In Luttenberg neemt SDOL het bijvoorbeeld op tegen Nieuw Heeten, een duel tussen de twee verassingen in 4G. Nieuw Heeten handhaafde zich vorig seizoen immers via de nacompetitie, maar is de huidige nummer vier. Promovendus SDOL staat op een verdienstelijke zevende plaats. Beide ploegen zijn bovendien nog volop in de race om een (vervangende) periodetitel.

Kampioenswedstrijd

In het handbal vallen langzaam maar zeker de eerste beslissingen. Zo wist Kwiek zich afgelopen weekend al te verzekeren van een plek in de eredivisie. Op bezoek bij DSS kunnen de Raaltenaren zich zaterdag definitief tot kampioen kronen. Dat geldt ook voor de vrouwen van Lettele. De ongenaakbare koploper van de hoofdklasse B ontvangt runner-up ESCA-Handbal, dat een achterstand van tien punten heeft. Slaagt Lettele er in een zege te boeken dan is de titel officieus een feit. Bij puntverlies van nummer drie HVBS kan Lettele zich zaterdag daarnaast officieel tot kampioen kronen.

Hieronder een volledig overzicht van de wedstrijden die in de regio’s Deventer, Salland, Zutphen en de Achterhoek gespeeld gaan worden:

VOETBAL

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders vermeld)

2G: VRC – Be Quick Z. (14.00).

3A: Uni VV – Oeken (14.00), Eefde – ESA, Redichem – Zutphen (15.00).

3B: VVOP – Teuge.

4C: Harfsen – Almen, Gorssel – FC RDC (15.00).

4E: Blauw Wit ’66 – SC Rijssen (15.00).

5F (zondag): Raalte – Marienheem (19.00).

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

1E: Heino – RKHVV, Voorwaarts – Tubantia, De Bataven – Rohda Raalte.

2I: Union – Vorden.

2J: Wijhe ’92 – Eilermark, FC Suryoye-Mediterraneo – Schalkhaar.

2K (Noord): Lemelerveld – DTD.

3B: Epe – Warnsveldse Boys, Diepenveen – AZC, KCVO – Helios, Overwetering – Activia, Colmschate ’33 – Vaassen, Brummen – Turkse Kracht.

3C: Lochem – Doetinchem, FC Trias – Witkampers, Ruurlo – OBW.

4B: Hoeve Vooruit – Reünie.

4C: Terborg – Basteom.

4F: Sv Orderbos – Twello, De Gazelle – Apeldoornse Boys, Klarenbeek - SC Deventer.

4G: Davo – Holten, Broekland – Hoonhorst, SDOL – Nieuw Heeten, Ulu Spor – Lettele, Heeten – Haarle, Zwolle – ABS.

5B: Haarlo – Rekken, EGVV – DEO, GSV ’63 – Haaksbergen, Wolfersveen – SVBV (14.30).

5E: Dierense Boys – De Hoven, Voorst – SHE, Ratti-Socii – Elsweide.

5F: SV CCW ’16 – Vilsteren, Sallandia – Wissel, IJsselstreek – Epse, Terwolde – Wesepe, Kon. UD – Emst, V en L – Go Ahead D.

Vrouwen

Zaterdag, eerste klasse B: Be Quick ’28 – Klarenbeek (11.45).

Zondag, hoofdklasse B: Witkampers – Nooit Gedacht (12.00).

BILJART

Eredivisie driebanden: Bousema Lochem – ’s Lands Welvaren (zon, 13.00), S.I.S. Schoonmaak – H.C.R. Prinsen (zon, 13.00).

HANDBAL

Vrouwen

Eerste divisie: DSS – Kwiek (zat, 19.30).

Tweede divisie: Wijhe ’92 – SEW (zat, 20.15).

Hoofdklasse: Wesepe – OBW (zat, 19.00), Lettele – ESCA-Handbal (zat, 19.30), Broekland – HVBS (zat, 19.30), DFS Arnhem – Overwetering (zat, 20.25).

KORFBAL

2C: Devinco – Elko (zat, 16.20).

2D: DWS – KVZ (zat, 16.50).

RUGBY

The Pickwick Players – Alkmaar RUFC (zon, 15.00).

TAFELTENNIS

Mannen:

Eerste divisie: De Toekomst – TOGB (zat, 14.00).

Vrouwen

Eerste divisie: De Toekomst – SVE (zat, 14.00).

VOLLEYBAL

Mannen

Tweede divisie B: BVC ’73 – SSS (zat, 19.00), Avior – Pegasus (zat, 19.30).

Vrouwen

Tweede divisie A: De Bevers – Donitas (zat, 19.00).

WATERPOLO

Mannen

Eredivisie: Polar Bears – BZC (zat, 18.30).

3C: De Veene – De IJsselmeeuwen (zat, 19.00).

Vrouwen