De zesde plek bij NK dressuur in Ermelo bewijst dat bij Nekeman’s routinier Boston het allerbeste nog moet komen

In de buurt van de medailles kwam ze niet, maar de Hasseltse dressuuramazone Denise Nekeman kon met een zesde plek bij het NK dressuur toch dik tevreden zijn. Haar liefst 17-jarige hengst Boston bewees opnieuw dat de rek er nog altijd niet uit is.

Boston liep zondag op de finaledag een haast vlekkeloze kür op muziek, alleen het onderdeel stap werd door één van de vijf juryleden beoordeeld met een onvoldoende. De score van 76.7 procent biedt nog altijd hoop op de magische grens van tachtig procent, die ze met ‘Bostie’ ooit nog hoopt aan te tikken. ,,Dat is zeker mijn doel, maar het is wel heel lastig. Ik vroeg mij op een gegeven moment af of Boston nóg beter kon, maar dat lijkt nu te lukken. Het blijft een druk paard, dus het blijft lastig om te voorspellen hoe hij reageert op situaties. Bij de warming-up was het heel druk met publiek, daar krijgt hij dan wel wat spanning van.”

Het NK toonde maar weer eens aan dat wil je om de prijzen meedoen, je die tachtig procent ook daadwerkelijk nodig hebt. Winnaar Marlies van Baalen (Habibi) scoorde 82.5 procent in de kür. Het niveau is flink toegenomen de afgelopen jaren, dus voor Nekeman is de opdracht om echt vooraan mee te doen zwaarder geworden, maar Boston bleek een laatbloeier, die het beste voor het laatst lijkt te hebben bewaard. ,,Als je technisch goed rijdt, wordt dat echt gewaardeerd door de jury. Dat vind ik ook het leuke eraan.”

Op vrijdag reed de combinatie ondanks een paar fikse verstoringen naar een score van 71.4 procent in de Grand-Prix (7e), ook al een teken dat de combinatie in goede vorm is.

Achter Nekeman eindigden onder meer de Nijkerkse Adelinde Cornelissen (8e, Fleau), en de Elspeetse Jennifer Sekreve (10e, Hitmaker).

Hosmar op tien titels, waarvan zes met oudje ‘Alf’

Hij was één van de grote favorieten, en die rol maakte de Haarlese para-ruiter Frank Hosmar ook helemaal waar. Ook al ging het in de finale zaterdag niet helemaal zoals hij wilde, de derde plek in de kür was na de zege in de Grand-Prix voldoende voor zijn tiende Nederlandse titel. Zijn 18-jarige Alphaville bleek er na alweer zijn zesde Nederlandse titel met zijn berijder nog geen genoeg van te hebben, voelde Hosmar. ,,Ik hoef hem nog steeds niet anders te trainen dan voorheen, in de training heb ik ook nog nooit het gevoel gehad dat je jaren bij hem beginnen te tellen. Hij verbetert zich nog steeds. Dat verbaast mij ook, dat dat op deze leeftijd nog mogelijk is.”