De ziekenboeg is leeg bij WSB en dat levert meteen de broodnodige punten op

korfbaloverzicht Unitas maakt van kampioens­wed­strijd een feestje voor eigen publiek

In de korfbalcompetitie stonden de laatste competitiewedstrijden op het programma. Unitas pakte in de overgangsklasse C de titel. Velocitas bleek een probleemloze horde op weg naar promotie voor de ploeg uit Harderwijk. Voor KV Apeldoorn is het overigens toch klaar. Die ploeg hoeft woensdag niet op herhaling om de onlangs gestaakte wedstrijd tegen VIKO over te spelen, omdat die wedstrijd er voor beide ploegen niet meer toe doet.

20:19