Degradatie Topvolleybal Zwolle is een feit

VOLLEYBALTopvolleybal Zwolle is gedegradeerd uit de eredivisie zonder zelf te spelen. De Zwollenaren kunnen VoCASA en SSS niet meer inhalen na de wedstrijd van zondag, die door SSS werd gewonnen (2-3). Een einde van het eredivisie volleybal voor mannen in Zwolle na 29 jaar.

De Zwolse volleyballers werden door assistent-coach Lourens van der Linden, aanwezig in Nijmegen, via de app op de hoogte gehouden. Het vervelende verdict - duidelijk na twee gewonnen sets van SSS - kwam niet als een verrassing. ,,Je wist dat het zoiets zou worden, 3-2 of 2-3. Zo is in feite de hele degradatiepoule gelopen’’, zegt aanvoerder Jelle Hilarius.

Degradatie naar de topdivisie betekent niet automatisch dat moedervereniging VC Zwolle die plaats na de zomer gaat invullen. Delegaties van Topvolleybal Zwolle en VC Zwolle hebben vorige week overleg gehad over de toekomst. ,,Hoe het eruit gaat zien, is over twee weken duidelijk’’, denkt Hilarius. Als VC Zwolle de plaats in de topdivisie niet bezet, wordt het tweede team (tweede divisie) het nieuwe vlaggenschip van de club.