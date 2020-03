Degradatiekraker voor Ruurlo, KVZ wacht lastige horde in titelrace

Deelstra verbijt de pijn van missen Spelen en smeedt nieuwe plannen

9:37 Het leven van marathonloopster Andrea Deelstra stond vier jaar lang in het teken van de Olympische Spelen in Tokio. Zondag deed de Apeldoornse een ultieme poging de limiet te halen. Dat mislukte, met de twaalfde plaats en een tijd van 2.33.34 uur. ,,Dit is zo ontzettend zuur."