Denise Nekeman uit Hasselt zit op roze wolk na record op CHIO Aken

Haar laatste persoonlijke record in de kür op muziek dateerde alweer van een kleine twee jaar geleden. Dressuuramazone Denise Nekeman uit Hasselt liet op het CHIO in Aken, het Wimbledon van de paardensport, zien dat de rek er met haar op leeftijd rakende Boston (15) nog steeds niet uit is. De combinatie noteerde zondag een zeer hoge score van 79.4 procent.

De score was een verbetering van liefst 2 procent. ,,Het was ontzettend bijzonder om hier de allerbeste proef tot nu toe te rijden, want het is een mega ambiance om in te rijden. Voorlopig blijf ik nog wel even op mijn roze wolk’’, meldt een zeer tevreden amazone, die met Oranje achter Duitsland tweede werd in de laatste etappe van de Nations-Cup. In de kür eindigde ze als 6devan de 16 combinaties.

Twijfel

Haar scores stagneerden wat het laatste jaar, dus was het de vraag of er nog een forse verbetering in zat. Die twijfel had de Hasseltse zelf niet. ,,Het was gewoon elke keer net niet. Ook al waren er dan weer veel onderdelen beter, schopte een foutje dat record weer omver.”

Zoals afgelopen vrijdag, toen in de Grand-Prix een fout in de galopwissel een streep zette door een persoonlijk record. Desondanks reed de combinatie naar een keurige score van 71.6 procent. ,,Verder was het een keurige proef, dus daar was ook eigenlijk al heel blij mee. Wat zo’n fout betekent laat zien hoe moeilijk het is, wat dat betreft is het het risico van het vak. Maar uiteindelijk heeft iedereen verbetering nodig, dus nu wil ik die 80 procent halen ook.“