Derby’s en degradatiekraker bij hervatting amateurvoetbal

Zwaar trainings­kamp geeft Carlijn Achtereek­te uit Lettele een goed gevoel richting NK allround

15:32 Acht van de negen dagen tijdens het trainingskamp in Collalbo scheen de zon. De prachtige omstandigheden in Italië konden Carlijn Achtereekte wel bekoren, maar de zware trainingen misschien nog wel meer. ,,Zware blokken en lang trainen vind ik heerlijk, dan heb je minder tijd om na te denken.” Dit weekend hoopt ze tijdens het NK een ticket te bemachtigen voor het WK allround in Hamar.