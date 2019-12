Derby tussen ploegen in vorm in 3B en ‘Do or die’ voor volleybalsters Dash

Zo staat zaterdag de streekderby tussen Almen en Gorssel op het programma. Beide ploegen bivakkeren in de middenmoot van de vierde klasse C. Winst in de derby kan het seizoen dus extra glans geven. Saillant detail: Gorssel-trainer Donovan Tegelaar stond de afgelopen vier seizoenen aan het roer bij Almen.

Een dag later wordt er eveneens een streekderby gespeeld. In Olst ontvangt Overwetering buurman Diepenveen. De burentwist is ook het treffen tussen twee ploegen die in vorm verkeren. Zo is Overwetering, dat dit seizoen pas één keer verloor, al zes duels op rij ongeslagen in 3B. Promovendus Diepenveen wist de laatste twee duels daarnaast met ruime cijfers te winnen: Brummen (0-4) en Vaassen (6-1) werden verslagen.