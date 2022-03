Derde verlies op rij voor Landstede Hammers, dat opnieuw instort in de tweede helft

Het begon nog zo goed voor de ploeg van coach Herman van den Belt. De dik twee meter lange Kevin Bleeker won de sprongbal, waarna Noah Dahlman de bezoekers op voorsprong zette. Het was de eerste en meteen enige Zwolse voorsprong. Leuven kwam door een harde dunk van Nick McGlynn langszij en een simpele lay-up later gingen de Belgen aan de leiding om deze niet meer af te staan. Toch bleef Hammers tot aan de rust keurig in het spoor van Leuven Bears, dat twee van zijn drie wedstrijden in de Elite Gold had gewonnen: 41-36.



Na rust zakte Landstede Hammers, nog zonder Ralf de Pagter, volledig door de hoeven. Leuven won het derde kwart met liefst 26-4. Dat hadden de Zwollenaren volledig aan zichzelf te wijten, want de ploeg grossierde in oliedomme turnovers en onbegrijpelijke missers. In het laatste kwart (20-21) herstelden de bezoekers enigszins, maar dat was enkel voor de statistieken van belang.