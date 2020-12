Derk Telnekes: Deventer darter die niet in zichzelf geloofde, stopte en nu op WK staat

Met overleden Dania als krachtbron gaat het roeiavon­tuur nu echt beginnen voor de Dutchess of the Sea

12 december Het grote roeiavontuur van Astrid Janse, Bela Evers, Remke van Kleij en Désirée Kranenburg - de Dutchess of the Sea - gaat zaterdagmiddag 12.00 uur Nederlandse tijd beginnen. Liefst 4700 kilometer over de Atlantische Oceaan, met de goede doelen Plastic Soup en de strijd tegen ALS in het achterhoofd. En het verhaal van de onlangs overleden Dania als krachtbron.