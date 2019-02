Deventenaar Thomas Krol: ‘Ik ben in Inzell voor goud’

Kers op de taart

Maar de kers op de taart moet dit WK in Inzell worden. ,,Het zit goed moet mijn vorm, dat heb ik vorige week in Hamar al weer bewezen met mijn tweede plek op de 1000. Nu moet ik dat doortrekken. Natuurlijk ga ik voor goud, het ijs is snel hier. Maar je weet het nooit.’’ In Hamar sloeg Krol de 1500 meter over, want hij reisde zondag al af naar Zuid-Duitsland. ,,Ik hoef zaterdag pas voor het eerst in actie te komen en was donderdag n reserve voor de teamsprint. Daarom wilde ik op tijd in Inzell zijn. Als ik de 1000 of 1500 meter al eerder had moeten rijden, had ik Hamar overgeslagen. Nu paste de 1000 meter in Noorwegen goed in mijn programma.’’